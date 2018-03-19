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IBM представила самый маленький в мире компьютер. Как он выглядит
Компания IBM в ходе конференции Think 2018 представила крошечный компьютер, имеющий размеры кристалла соли. При этом его вычислительная мощность примерно соответствует вычислительной мощности компьютера на процессоре x86 выпуска 1990 года.
Это не столь впечатляющий показатель, однако благодаря малым размерам мини-компьютер, насчитывающий несколько сотен транзисторов, может быть встроен буквально куда угодно, пишет Mashable.
При стоимости около десяти центов компьютер способен "контролировать, анализировать, обмениваться данными и совершать действия с ними", утверждают в компании. Он также сможет выполнять базовые для искусственного интеллекта задачи, такие как сортировка информации.
Сейчас в компании занимаются тестированием компьютера, однако в течение пяти ближайших лет он появится в коммерческих продуктах - системах отслеживания поставок товаров, отслеживания краж и мошеннических действий.