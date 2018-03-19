Компания IBM в ходе конференции Think 2018 представила крошечный компьютер, имеющий размеры кристалла соли. При этом его вычислительная мощность примерно соответствует вычислительной мощности компьютера на процессоре x86 выпуска 1990 года.

Плата с 64 материнскими платами и двумя крошечными компьютерами (левый нижний угол платы). Фото: IBM

Это не столь впечатляющий показатель, однако благодаря малым размерам мини-компьютер, насчитывающий несколько сотен транзисторов, может быть встроен буквально куда угодно, пишет Mashable.

При стоимости около десяти центов компьютер способен "контролировать, анализировать, обмениваться данными и совершать действия с ними", утверждают в компании. Он также сможет выполнять базовые для искусственного интеллекта задачи, такие как сортировка информации.

Сейчас в компании занимаются тестированием компьютера, однако в течение пяти ближайших лет он появится в коммерческих продуктах - системах отслеживания поставок товаров, отслеживания краж и мошеннических действий.