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19.03.2018 15:29
Рубрика: Экономика

Курс доллара впервые с 12 февраля превысил 58 рублей

Текст: Тарас Фомченков

Впервые с 12 февраля курс доллара на торгах Московской биржи превысил 58 рублей. Впрочем, такая тенденция оказалась не очень долгосрочной, уже к 14:57 курс американской валюты вновь вернулся к более привычным значениям в районе 57,92 за единицу валюты Нового Света. Евро при этом тоже рос, достигнув уровня в 71,15 рубля.

Фото: depositphotos.com
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Текущие колебания рубля не имеют под собой другой почвы, кроме опасений инвесторов относительно заседания ФРС США и планируемого повышения ставки на нем. В результате теряется спрос на рисковые активы, к которым относится и российский рубль. Небольшую лепту в кратковременное ослабление российской национальной валюты внесла и нефть, баррель которой потерял в цене 0,18 процента и откатился до отметки в 66 долларов 9 центов за мерную бочку.

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