Лукашенко и Путин условились провести ВГС в Минске

В ходе состоявшегося телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным руководители обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, перспективы развития сотрудничества в интеграционных форматах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как известно, в повестку дня Союзного государства включено проведение заседания его Высшего государственного совета. Стороны условились, что оно состоится в белорусской столице, сроки мероприятия будут согласованы в рабочем порядке.

Глава белорусского государства еще раз лично поздравил российского лидера с убедительной победой на президентских выборах 18 марта. Лукашенко подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке абсолютным большинством российских граждан курса на укрепление и развитие страны, усиление ее влияния на процессы в международной политике.

Белорусский лидер пожелал Владимиру Путину новых значимых свершений в государственной деятельности и выразил уверенность, что традиционные братские узы народов Беларуси и России и впредь будут оставаться надежным фундаментом в отношениях двух стран, способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и росту благосостояния.

Главы государств затронули и актуальную тематику белорусско-российских отношений, вопросы, которые требуют первоочередного внимания, в том числе по линии Евразийского экономического союза, в органах которого Россия председательствует в 2018 году. Отмечена важность дальнейших последовательных шагов по совершенствованию многосторонней работы в этом интеграционном объединении, в том числе снятия имеющихся барьеров и ограничений.