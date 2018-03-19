Макрон поздравил Путина по телефону

Президенты России и Франции провели телефонный разговор - по инициативе Парижа. Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах.

Французский лидер высказался в пользу продолжения совместной работы по развитию российско-французского сотрудничества, в частности между гражданскими обществами в рамках "Трианонского диалога", сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры обстоятельно обсудили вопросы сирийского урегулирования и кризис на Украине с учетом важности реализации Минских договоренностей.

Также был затронут инцидент в Солсбери. Путин обратил внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений. Подтверждена готовность к проведению совместных расследований.

Было условлено продолжить обмен мнениями на различных уровнях по прозвучавшим вопросам.