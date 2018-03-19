Макрон пожелал Путину успехов в модернизации России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах, состоявшихся в РФ 18 марта. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого Макрон пожелал Путину "успехов на пути модернизации России".

В заявлении отмечается, что французский президент пожелал "России и ее народу успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны".

Макрон также заявил о приверженности "конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой".

Кроме того, президенты двух стран обсудили вопросы урегулирования кризисных ситуаций в Сирии и на Украине.