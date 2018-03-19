Молодежь смогла наблюдать за ходом выборов и подсчетом голосов буквально в прямом эфире - в максимально удобном для выросших в эпоху Интернета формате.

Практически сутки - день и самую важную часть ночи - продолжался марафон "Ночь выборов-2018". Как сообщают организаторы марафона, это принципиально новый формат. В режиме онлайн в центр стекалась информация, как проходит голосование, и потом, как идет подсчет голосов.

Известные артисты, вип-персоны и студенты московских вузов все вместе наблюдали и горячо обсуждали. Обстановка - максимально демократичная.

"Я честно скажу: я голосовал за Владимира Путина", - сказал Сергей Мазаев, выйдя на сцену примерно через минуту после того, как в стране закрылся последний избирательный участок.

В то же время специальный портал "Национального общественного мониторинга" - nom24.ru - в течение дня принимал жалобы. Что-то показалось подозрительным на избирательном участке? Один клик, и общественность подключится и все проверит. В прямом эфире. Аудитория онлайн-марафона составляла несколько десятков миллионов человек. Но абсолютное большинство сигналов оказалось ложной тревогой. Об этом рассказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Наш центр начал работу 17 марта в 23 часа, когда открылся первый участок на Камчатке, - сообщил он. - Примерно половина тех сообщений, которые поступали, это фейковые сообщения, которые не подтверждаются".

Вряд ли у тех, кто сигнализировал, был какой-то злой умысел.

Во время онлайн-марафона генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что около 10 процентов проголосовавших на выборах - молодые люди до 24 лет.

"Все утверждения, что наши выборы предсказуемые, скучные, что в них нет интриги, - это не так"

А после того как закрылись избирательные участки, в прямом эфире марафона разгорелся настоящий баттл, делать или нет выборы интерактивными, то есть в Интернете.

Кому-то может показаться удивительным, но мнение молодежи разделилось. Кто-то говорил, что разворачивать подобные системы дорого, не лучше ли потратить эти средства на социальные проекты? Мол, нужно строить дороги, нужно повышать пенсии. Поэтому стандартные выборы - на языке молодежи "офлайн-выборы" - никуда не уйдут, говорили одни, и молодой зал горячо поддержал выступавших.

"Да это же просто разговоры, обычные разговоры, мол, нам нужны дороги, больницы и т.д., и лучше потратить деньги на них, - сказал другой выступавший. - Но выборы это будущее, и электронная система голосования создается в интересах всей страны, ради будущего, и это не будет пустой тратой".

"Когда мне было 13-14 лет, я думала, что никогда не пойду на выборы, - сказала "РГ" Ирина, студентка МГУ, общественный наблюдатель. - Ведь я же ничего в этом не понимаю. А вдруг я проголосую не за того, и из-за этого в стране возникнут проблемы. Смешно, правда? Сейчас я поняла, как важно проявлять гражданскую ответственность. Я не просто проголосовала, но стала наблюдателем, так как крайне важно, чтобы процедура была кристально честной и прозрачной. Сегодня я увидела своими глазами, что все так и было".

"Я не припомню таких очередей на избирательных участках", - сказал политолог Евгений Минченко.

Молодые наблюдатели смогли поговорить и с международными экспертами. Как сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, вести мониторинг президентских выборов в России приехало рекордное количество международных наблюдателей - полторы тысячи. В том числе 116 - от Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вчера наблюдатели пришли на марафон.

"Значение этих выборов, конечно же, выходит далеко за географические рамки России, - подчеркнул Косачев. - Все утверждения, что наши выборы предсказуемые, скучные, что в них нет интриги, - это не так; в них есть, безусловно, очень большая интрига, и она прежде всего для окружающего мира: насколько внутренняя и внешняя российская политика сохранит свою преемственность, сохранит свою последовательность, свою предсказуемость".