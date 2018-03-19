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19.03.2018 00:51
Рубрика: Власть

Матвиенко: Путин получил самую большую поддержку за годы руководства

Текст: Татьяна Замахина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила предварительную информацию о результатах выборов президента.

"Это был феноменальный результат выборов и по явке, и по поддержке Владимира Путина за все годы его руководства. По оценкам - это более 50 миллионов граждан", - сказала парламентарий в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, россияне дали прямой мандат доверия Путину для реализации его программы, а также задач, озвученных в Послании парламенту.
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"В непростых экономических условиях, мощном внешнем давлении граждане сплотились и поддержали своего лидера", - подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Матвиенко также оценила работу Центризбиркома, напомнив информацию о единичных нарушениях, которые, по данным ЦИК, никак не повлияют на результаты.

"Эта кампания отличается тем, что было наименьшее количество заявленных нарушений и обращений о нарушении законодательства, - отметила сенатор. - Центральная избирательная комиссия работает очень эффективно, прозрачно".

"Во главе комиссии - Элла Памфилова, человек с очень хорошей репутацией, честный, с опытом участия в избирательной кампании", - заявила Матвиенко.

Прошедшие в России выборы президента были "самыми честными за всю нашу молодую историю демократии", резюмировала она. Спикер также не исключила доработки избирательного законодательства по итогам выборов.

Добавим, что по последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует по итогам подсчета 70% протоколов избирателей с 75,91% голосов.

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