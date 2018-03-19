Правительство до истечения срока своих полномочий должно обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В воскресенье Россия выбирала и выбрала президента - убедительную победу одерживает Владимир Путин. Как и положено по закону, после его инаугурации действующий состав кабинета министров подаст в отставку. Но это не означает, что в ожидании можно ничего не делать, предупредил в понедельник подчиненных премьер. "Действующий состав правительства, завершающий по Конституции свои полномочия, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики, социальной сферы в текущий период, сделать все необходимое для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами", - указал Медведев на совещании со своими заместителями.

На Дальнем Востоке будет построено почти 200 социальных объектов

Он рассказал, что вечером в день голосования передал победителю поздравления от имени членов правительства. Победа действующего президента означает, что "наша страна продолжит развиваться, продолжит двигаться вперед", заявил премьер. Этому составу кабинета министров предстоит приступить к исполнению задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию. Ранее глава государства подписал список соответствующих поручений. Теперь и премьер расписал задания конкретным министерствам и ведомствам. "Прошу в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений", - обратился он к подчиненным.

Особое внимание было обращено на вопросы совершенствования законодательства в части определения кадастровой стоимости имущества, налогов на доходы физических лиц, правового статуса самозанятых, а также совершенствования механизмов социальной поддержки, поддержки сельхозпроизводителей. Есть поручения по совершенствованию условий предпринимательской деятельности и повышению темпов роста инвестиций в основной капитал.

На совещании Дмитрий Медведев сообщил об утверждении на 2018 год правил предоставления субсидий под кредиты на покупку деревянных домов заводского изготовления. "Это означает, что фактически для покупателя кредитная ставка уменьшится на 5 процентов", - пояснил он. Таким образом, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин, если сейчас банки под деревянные дома дают деньги под 15 процентов, то со льготой кредит обойдется всего в 10 процентов годовых. В условия кредитования не входит предоставление залога. Максимальная сумма кредита определена в размере 3,5 миллиона рублей.

Также подписаны правила предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию планов социального развития центров экономического роста в регионах Дальневосточного федерального округа. "Нужно не просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, что само по себе тоже серьезная задача, но и по возможности выйти на лучшие цифры, - указал Медведев. - Для выполнения этой задачи регионы Дальнего Востока готовят планы социального развития. Там речь идет о строительстве больниц, школ, детских садов, спорткомплексов, культурных центров, жилья. Деньги на эти цели зарезервированы". Вице-премьер, полпред президента в округе Юрий Трутнев рассказал, что отобрано 199 приоритетных социальных объекта, на которые потребуется 55,7 миллиарда рублей. "На Дальнем Востоке будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, 7 дворцов культуры, 26 спортивных объектов, - уточнил Трутнев. - Все это будет начато в этом году и закончено в течение трех лет".