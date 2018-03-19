МИД Австрии назвал обвинения России по "делу Скрипаля" бессмысленными

Обвинения России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании бессмысленны, поскольку дело не конца расследовано, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Министр полагает, что вначале специалисты должны дать заключение, что произошло в Солсбери, а затем уже говорить о введении ограничительных мер в отношении России.

"По нашему мнению, эксперты должны выяснить обстоятельства дела и прояснить картину, прежде чем говорить об обвинениях и высказывать суждения. Эксперты из ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) должны детально разобраться в ситуации", - цитирует "Интерфакс" Кнайсль.

Дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены 4 марта при неизвестных обстоятельствах в Солсбери, станет центральной темой встречи в понедельник министров иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон должен представить коллегам информацию о ходе британского расследования. Инцидент привел к обострению российско-британских отношений. Стороны заявили о взаимной высылке дипломатов. Российская сторона настаивает на проведении специалистами ОЗХО независимого расследования по факту отравления.