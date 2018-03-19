МИД: "Делом Скрипаля" Лондон отвлекает британцев от проблем с Brexit

Реакция официального Лондона на "дело Скрипаля" вызвала недоумение в российском МИД. Поднятая на Альбионе шумиха, по всей видимости, должна отвлечь рядовых британцев от проблем с Brexit, сочли в министерстве.

"Вызывает недоумение поспешность, с которой страны-члены ЕС объявили о "крайне серьезном" отношении к домыслам британских властей о причастности Россия к трагическому инциденту в г.Солсбери", - говорится в комментарии на официальном сайте МИД РФ.

"Кроме того, прежде чем помогать Лондону с нагнетанием медийной истерии вокруг "дела Скрипаля", странам-членам ЕС следовало бы уяснить мотивы британских коллег, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Все говорит о том, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям Brexit . Для этого и сгодится раздутая местными СМИ в лучших традициях шпиономании шумиха вокруг загадочного отравления двух наших соотечественников".

В министерстве особо отметили, что "все химическое оружие в России было уничтожено" и это подтверждено ОЗХО в 2017 году.

"Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? - говорится в комментарии МИД. - "Предъявлять", как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего - никаких отравляющих веществ в России не производится и не хранится".