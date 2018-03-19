Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

В российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступило сообщение о том, что боевики планируют провокацию. Об этом сообщает ТАСС.

"Вечером 19 марта на "горячую линию" российского Центра примирения поступила информация от жителя района Аль-Ванар (Восточная Гута) о готовящейся провокации боевиков с использованием отравляющих веществ", - заявил глава Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как уточняется, террористы одной местных группировок, входящей в "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в России - прим. "РГ") установили на крыше здания некое устройство, переделанное из промышленного обогревателя. По имеющейся информации, этот агрегат способен распылять отравляющие вещества в жилых кварталах, поражая большое количество местных жителей. После чего боевики обвинят правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения.