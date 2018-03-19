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19.03.2018 13:59
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Зерно, рыба и масло стали лидерами российского агроэкспорта

Текст: Тарас Фомченков

В 2017 году среди продукции агросектора, которая шла на экспорт за рубеж, лидерами стали зерно, рыба и растительное масло. По данным Минсельхоза, за границу поставлено продукции на 20,7 миллиарда долларов, причем этот показатель на 21,1 процента больше, чем в 2016 году.

Фото: РИА Новости
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Лидером роста экспорта в 2017 году в процентном отношении стал ячмень, его поставки выросли в 1,6 раза. Н втором месте свинина, ее поставлено на 44,7 процента больше - 27,3 тысячи тонн. На третьем - зерно (42 процента позитивной динамики - 163,3 тысячи тонн).

Что же до импорта, то по целому ряду продукции он демонстрирует снижение. Так, закупки говядины уменьшились на 2,2 процента, до 358,7 тысячи тонн, сливочного масла - на 6,5 процента, до 98,8 тысячи тонн, соевых бобов - на 2 процента, до 2,2 миллиона тонн. При этом кокосового масла в 2017 году Россия закупила меньше на 19,3 процента, сахара - в 2,1 раза меньше, а табачного сырья - на 20,5 процента меньше.

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