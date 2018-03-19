Шестая, последняя гонка восьмого этапа Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) наконец-то принесла России призовое место. В мужской эстафете Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин выиграли "бронзу".

Накануне в одном из комментариев по итогам гонки преследования Шипулин посетовал на то, что не очень-то готов бежать эстафету - физические кондиции оставляют желать лучшего. Ведь с заключительной стрельбы в пасьюте Антон ушел на дистанцию четвертым, а финишировал седьмым.

Эстафета наглядно подтвердила опасения лидера нашей сборной. Цветков, Бабиков и Малышко прошли свои этапы относительно ровно, без особых срывов. Шипулин на лежке отстрелялся чисто, из положения стоя не закрыл одну мишень, но все равно занимал промежуточное второе место, имея над своим ближайшим преследователем австрийцем Юлианом Эберхардом преимущество в 16 секунд. А норвежец Йоханнес Бе убежал далеко вперед. Казалось, России гарантировано "серебро".

Но, увы. Шипулин на круге длиной 2,5 км растерял весь свой запас по времени и позволил Эберхарду выйти вперед. Суммарный проигрыш россиянина ходом на этом отрезке составил немыслимые для Антона 22 секунды. "Бронза", от которой не слишком радостно.

Сегодня весь биатлонный пелотон чартерным рейсом переберется из Норвегии в Тюмень, где в четверг стартует финальный этап Кубка мира. В программе спринт, пасьют и масс-старт.