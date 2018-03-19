Прошедшие в воскресенье выборы президента России привлекли рекордное количество наблюдателей - как российских, так и международных. Они рассказали о своих впечатлениях.

"На избирательных участках в общей сложности присутствовало 474,5 тысячи наблюдателей от кандидатов, от партий, от общественных палат и плюс 105 тысяч членов комиссий с правом совещательного голоса, которые тоже обладают всеми полномочиями наблюдателей", - рассказала вчера глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, посвященном подведению предварительных итогов голосования.

Кроме собственно наблюдателей, на участках присутствовало 10,5 тысячи представителей СМИ, которые также обладают правами по наблюдению. "Фактически по 6-7 наблюдателей в среднем на избирательный участок", - отметила Памфилова, добавив, что таким образом был обеспечен "тотальный охват участков общественно-политическим наблюдением".

Помимо российских наблюдателей качество голосования оценили 1513 представителей от 14 международных организаций, зарубежных парламентов, а также из числа дипломатического корпуса. Самую большую миссию направило БДИПЧ ОБСЕ - 481 человек, 117 наблюдателей представляли Парламентскую ассамблею ОБСЕ, 256 и 40 представителей приехали соответственно от Исполкома и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

О выводах наблюдателей от СНГ рассказал вчера на брифинге в ЦИК глава миссии, первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский. Наблюдатели похвалили Центризбирком за хорошую организацию избирательной кампании. "Если сказать кратко - наше мнение: работа ЦИК просто впечатляет", - сказал Гуминский. Особо наблюдатели отметили усилия ЦИК по недопущению использования административного ресурса.

Отмеченные в ходе наблюдения незначительные нарушения не повлияли на итоги выборов, считают представители СНГ, общее впечатление от выборов у них позитивное. "Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством, отвечают общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов", - огласил Гуминский заявление о том, что миссия "признает прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными".

Наблюдатели отметили усилия ЦИК по недопущению использования админресурса

Небольшая - всего 26 человек, - но очень активная группа наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за время работы в России посетила 782 участка в 14 регионах от Санкт-Петербурга до Владивостока, рассказал генсек ШОС Рашид Алимов. "Прошедшие выборы, и мы твердо уверены в этом, были прозрачными, достоверными и демократичными и безусловно служат важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в РФ", - заявил он на брифинге в ЦИК. По итогам наблюдения миссия составила заявление, которое было передано в Центризбирком. "Заявление было принято на консенсусной основе, то есть под каждой буквой подписались все члены нашей группы, и мы пришли к следующему выводу, что выборы президента РФ соответствовали требованиям избирательного законодательства РФ и принятым страной международным обязательствам", - подчеркнул Алимов. Он также отметил, что в период деятельности миссии не поступало жалоб и замечаний по работе СМИ.

Своими впечатлениями поделились с журналистами и наблюдатели от национальных парламентов. Так, например, секретарь Комиссии по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции Жоэль Гирьо, прибывший в Россию по приглашению Совета Федерации, назвал выборы в России транспарентными и не отметил никаких нарушений. "Я посетил Суздаль и Владимир. Во время наблюдений не было никаких нарушений. Все было честно и прозрачно", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС. Гирьо обратил внимание на то, что "в России есть возможность голосовать дома, чего нет во Франции, когда человек болен или по каким-то другим причинам не может прийти на избирательный участок".

Положительно отозвался о ходе выборов и представитель Института демократии и сотрудничества в Париже Морис Бонно. "Мы были в Алтайском крае, объездили весь регион от севера до юга. Мы посетили множество избирательных участков в самых больших городах этого региона - Бийске и Барнауле - и не обнаружили серьезных нарушений", - сказал он.

Самая многочисленная группа наблюдателей - от БДИПЧ ОБСЕ - в целом оценила выборы как свободные, но высказала ряд замечаний. По словам спецкоординатора ОБСЕ Михаэля Георга Линка, ЦИК "проводил выборы открыто и эффективно, но сама кампания "прошла в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении", что, по мнению наблюдателей, "привело к недостаточному уровню конкуренции". Линк считает, что в предвыборной гонке был "явно действующий лидер".

При этом представители ПА ОБСЕ заступились за российских избирателей на Украине. "Украинские власти не предоставили должных условий для того, чтобы российские избиратели проголосовали на Украине, - сказала глава делегации ПА ОБСЕ на выборах, вице-президент Ассамблеи Мариэтта Тидей. - Я прекрасно понимаю сложности ситуации между Россией и Украиной, но фундаментальные, основные права граждан не должны становиться заложниками конфликтов между государствами". Окончательный доклад по выборам президента России миссия ОБСЕ подготовит в течение двух месяцев.