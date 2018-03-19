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19.03.2018 12:46
Рубрика: Власть

Наблюдатели от СНГ назвали выборы президента РФ свободным и легитимными

Текст: Галина Мисливская
Миссия наблюдателей от СНГ по итогам работы на выборах президента России признала состоявшееся вчера голосование честным, открытым и легитимным. Об этом заявил сегодня на брифинге в ЦИК глава миссии, первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский.

Центризбирком выдал представителям от Исполкома СНГ 256 удостоверений. По словам Гуминского, миссия носила долгосрочный характер, часть наблюдателей от СНГ начали работу в России еще в феврале. Свои впечатления они оформили в отчет, который был оглашен на брифинге в ЦИК.

В частности, представители СНГ отметили, что внесенные в российское избирательное законодательство изменения создали больше возможностей для свободного волеизъявления граждан. Наблюдатели похвалили Центризбирком за хорошую организацию выборов. "Миссия отмечает, что ЦИК планомерно и последовательно вела работу по подготовке и проведению выборов. А если сказать кратко - наше мнение: работа ЦИК просто впечатляет", - сказал Гуминский. Особо наблюдатели отметили усилия Центризбиркома по недопущению использования административного ресурса.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"По мнению миссий наблюдателей от Содружества, зафиксированные отдельные нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги выборов. Они действительно были незначительные и заострять на них внимание нет необходимости", - отметил зампред Исполкома СНГ. Говоря о конкретных примерах, Владимир Гуминский назвал задержку открытия одного из избирательных участков на 10 минут. Кроме того, наблюдатели от СНГ отметили как недостаток расположение ряда участков на вторых этажах или в школьных коридорах.

В итоге общее впечатление от вчерашних выборах оказалось позитивным. "Миссия наблюдателей от СНГ приходит к следующим выводам: состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством, отвечают общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов", - сказал Гуминский и добавил, что миссия "признает прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными".

Всего на выборах 18 марта работали 1513 иностранных наблюдателей от 14 международных организаций, зарубежных парламентов, а также из числа представителей дипломатического корпуса. Самую большую миссию направило БДИПЧ ОБСЕ - 481 человек.

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