Двенадцать недель займет переезд НАТО в новую суперсовременную штаб-квартиру, которая обошлась налогоплательщикам из стран - членов альянса в 1,2 млрд евро. О том, что почти 4000 его сотрудников и дипломатов "собирают чемоданы", объявили в понедельник в Брюсселе.

Новая штаб-квартира, на строительство которой ушло семь лет, расположилась через дорогу от прежней - на северо-западной окраине бельгийской столицы. Когда-то здесь находился военный аэродром, который во время Второй мировой войны бомбили и немцы, и союзники. При возведении натовского офиса на этом месте нашли четыре неразорвавшихся снаряда. Открытие комплекса, раскинувшегося на 40 с лишним гектар, состоялось еще в мае прошлого года. "Я не спрашивал, сколько это стоит. Но получилось отлично", - заметил тогда президент США Дональд Трамп, впервые посетивший саммит НАТО. Некоторые его мероприятия прошли в новой штаб-квартире, однако с переездом тогда не успели - из-за "проблем с сетевой инфраструктурой". Ходили слухи, что речь идет то ли о банальной системе канализации, то ли о внедрении дополнительных систем "антишпионской" защиты. В НАТО любят рассказывать о высокотехнологичных "зеленых" стандартах, внедренных при строительстве здания: его стеклянные стены создают теплоизоляцию и позволяют экономить на искусственном освещении, 90 процентов водоснабжения штаб-квартиры будет обеспечивать дождевая вода. Но главное, в НАТО гордятся архитектурным потенциалом для дальнейшего расширения штаб-квартиры, если в этом появится нужда.