Назван час наступления астрономической весны

Ровно в 19:15 по московскому времени 20 марта наступит астрономическая весна: с этого времени продолжительность дня и ночи сравняется. Об этом сообщила пресс-служба московского планетария.

В этот день Солнце взойдет точно на востоке, а зайдет на западе. В дальнейшем восход будет на северо-востоке, а заход на северо-западе. Это обусловлено движением Солнца относительно небесного горизонта. С 20 марта в Северном полушарии Земли наступает весна, а в Южном - осень.

В народе явление называется весенним равноденствием. С этого дня начинают ждать набухания почек на деревьях и первого весеннего грома.