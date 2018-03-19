Названа реальная стоимость Samsung Galaxy S9+

Эксперты ресурса TechInsights проанализовали, сколько компания Samsung тратит на производство одного смартфона Galaxy S9+ нового поколения. Согласно подсчетам, себестоимость аппарата составляет 379 долларов.

Самым дорогим компонентом нового южнокорейского флагмана стал сенсорный экран - 72,5 доллара. На втором месте чипсет - 68 долларов, на третьем - модуль постоянной памяти, который стоит 48 долларов. Еще столько же стоит обновленная камера с изменяемой диафрагмой.

Стоит отметить, что по сравнению с Galaxy S9+ производство смартфона Apple iPhone X обходится более чем на 10 долларов дороже в 389,5 доллара. Себестоимость Samsung Galaxy Note8 составляет 369 долларов, Galaxy S8+ - 343 доллара, iPhone 8 Plus - 324 доллара.

Напомним, что на официальном сайте Samsung в США новый флагман продается по цене 839 долларов.