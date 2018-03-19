Новак ответил на призыв Мэй о замене российского газа

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что если заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно поиска альтернативы российскому газу станут реальностью, это может навредить потребителям.

"Должна ли какая-либо компания или страна искать другого поставщика - я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными", - сказал глава Минэнерго в интервью Bloomberg.

О планах сократить закупки российского газа Тереза Мэй высказалась на прошлой неделе во время выступления в британском парламенте. Она заявила, что Москва использует поставки энергоресурсов для оказания давления на страны Европы. Мэй заявила, что Лондон продолжит обсуждение с ЕС вопросов энергобезопасности.

По данным "Газпром Экспорт", в 2017 году "Газпром" поставил в Великобританию свыше 16 миллиардов кубометров газа. Всего на западноевропейский рынок и в Турцию было экспортировано порядка 155 миллиардов кубометров газа. Великобритания находится на втором месте из стран Западной Европы по объемам закупки российского газа, на первом месте - Германия.