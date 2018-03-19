Объявлены лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Советник президента по культуре и искусству Владимир Толстой объявил лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.

В этом году награды присуждены режиссеру анимационного кино Дине Великовской за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, заместителю директора по научной работе музея-заповедника "Дивногорье" Софье Кондратьевой за создание и реализацию инновационных музейных проектов, а также солисту Большого театра Денису Родькину за сохранение, преумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.

Объявляя этих молодых и талантливых людей, Владимир Толстой с теплом отзывался о каждом.

"С самых первых работ Дины всем стало очевидно, насколько это незаурядный мастер. Она делает авторские фильмы, сохраняя традиции отечественной анимации", - охарактеризовал Великовскую советник президента.

Дина Великовская заявила о себе еще с дипломной работы - "Мой странный дедушка", а последовавшие за ней "Про маму" и "Кукушка" стали событиями и получили награды престижных анимационных фестивалей. Они посвящены темам семьи и взаимоотношению близких людей. Ее работы, искренние и трогательные, легко найти в интернете, чтобы убедиться в таланте автора.

Объявляя Софью Кандратьеву, Толстой порекомендовал всем, кто ещё не был в "Дивногорье" посетить этот "дивной красоты заповедник". Софья Кондратьева разработала ряд инновационных композиций, ставших победителями крупных музейных конкурсов: среди них "Лики меловых храмов", "Аудиопутешествие в страну Дивногорье", "Детство земли", "Маяцкая крепость. Визуализация", объединяющие задачи сохранения, интерпретации и предъявления памятников природного и культурного наследия, формирующие представление о России как об одной из самых богатых на впечатления стран мира, решающие важнейшие проблемы экологического, эстетического и нравственного воспитания.

Денис Родькин - один из лидеров молодого поколения артистов балета, уже в 25 лет стал премьером Большого. Объявляя его, Толстой отметил, что Родькин один из самых ярких исполнителей роли Спартака, партнер Светланы Захаровой, которая, к слову сказать, очень хотела, чтобы ее партнер получил эту награду.

Следом были объявлены лауреаты премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В этом году за просветительскую деятельность награды удостоен художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер.

"Человек, посвятивший всю жизнь Александру Пушкину, заразивший творчеством гения нашей поэзии не одно поколение молодых артистов", - отметил Толстой. Спектакли его театра - образец живого обращения с классической русской и зарубежной драматургией.

Классик детской отечественной музыки композитор Алексей Рыбников награжден за вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Тут, вообще-то, и говорить ничего не стоит. Большинство из нас выросли на музыке из "Приключения Буратино", "Про красную шапочку", "Усатый нянь", "Вам и не снилось", его работы звучат в более чем 80 кинофильмах и мультфильмах.

Также награды удостоен директор "Школы-интерната для глухих детей" Владимир Чикишев из Нижнего Новгорода за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом", создание театра "Пиано".

"За этой казённой формулировкой лежит невероятная любовь и подвижническая работа человека, делающего счастливыми ребят, которым не дано полноценно слышать. Все, кто видел работы театра "Пияно", говорят, это высокопрофессионально, необыкновенно гуманистично и очень нужно в наше время,"- отметил Толстой. И добавил, что, может быть, о Чикишеве еще не так много слышали, но он надеется, что премия президента как раз даст возможность узнать большему количеству людей об этом замечательном человеке.

Напомним, премия для молодых деятелей культуры до 35 лет вручается с 2011 года. Также с 2014 года вручается премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Каждый лауреат получит 2,5 миллиона рублей. По традиции чествование лауреатов происходит в Кремле в день работника культуры, 25 марта, но в этом году, так как это воскресенье, награды найдут своих героев 26 марта.

Комментарий

Софья Кондратьева, заместитель директора по научной работе ГБУК Воронежской области "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье":

- Присуждение именной премии для меня большая неожиданность! Я даже не знаю, каков ее размер, поэтому пока сложно сказать, на что я ее смогу потратить. На конкурс были выдвинуты проекты, которые воплощались в течение нескольких последних лет при моем участии. Например, "Детство Земли" - экспозиция под открытым небом, которая дает представление о палеонтологии и геологии Дивногорья. В передвижном варианте эта выставка побывала во многих городах Центральной России. На ней можно заглянуть на дно мелового моря и увидеть как подлинные раковины белемнитов и других ископаемых микроорганизмов, так и реконструкции.

В 2015-м мы создали виртуальный макет Маяцкой крепости, эта мультимедийная экспозиция также была показана на нескольких площадках в Воронеже. На территории Дивногорья от крепости, построенной из блоков мела в IX - середине X века, остались лишь валы - следы стен, когда-то достигавших шести метров в высоту. Наш интерактивный макет позволяет понять, как Маяцкий мыс и постройки на нем выглядели в средние века, как был организован быт древних алан и болгар.

Проект "Лики меловых храмов" посвящен расположенному в Дивах пещерному комплексу, где была обретена чтимая Сицилийская икона Божией Матери. "Аудиопутешествие в страну Дивногорию" - это необычный аудиогид по нашему заповеднику. Повествование ведется от лица Мела, в доступной форме и с юмором. Турист может выбрать точку на карте и послушать краткую, но выверенную информацию о том, что здесь расположено или располагалось в прошлом. Для нас принципиально важен именно научный подход, но непонятных терминов в гиде нет.

В 2018 году мы сосредоточимся на долгосрочных работах. Это, во-первых, проект "Маршрут построен", ставший победителем программы "Меняющийся музей вменяющемся мире"-2017. Предстоит оборудовать смотровые площадки, чтобы посетители могли пройти по нетрадиционным экскурсионным маршрутам, послушать пение птиц, вдохнуть запахи степных трав, которые растут в Дивногорье, живо представить себе диких лошадей, чьи останки во множестве находят археологи на территории заповедника. Для этого нужно будет решить ряд технологических задач, поскольку на меловых горах, например, нет постоянных источников электроэнергии. Второй проект на перспективу - строительство визит-центра, нужда в котором давно назрела.

У нас уже есть архитектурный проект: предполагается музеефикация раскопа, где как раз найдены кости древних лошадей, и возведение двухэтажного погруженного под землю здания в виде спирали аммонита, где разместятся постоянные интерактивные выставки. Но чтобы от красивых картинок перейти к делу, нужно серьезное финансирование.



Подготовила Татьяна Ткачёва