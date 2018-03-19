Коррупционеры вернули Саудовской Аравии 100 миллиардов долларов

Властям Саудовской Аравии удалось вернуть в казну более 100 миллиардов долларов. Деньги добровольно отдали коррумпированные чиновники. Напомним, в ноябре прошлого года были задержаны 11 принцев из правящей семьи и четыре министра. Их освободили только после того, как они согласились передать часть своих активов государству.

"Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом", - заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.

ТАСС отмечает, что власти Саудовской Аравии допросили более 200 человек.