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19.03.2018 19:33
Рубрика: В мире

ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на "майдане"

Текст: Игорь Дунаевский

Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека на Украине подвергла Киев критике за отсутствие прогресса в расследовании расстрелов на "майдане" и трагедии в Одессе в 2014 году. Глава миссии Фиона Фрейзер в понедельник представила очередной отчет.

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Он указала, что хотя после событий на "майдане" прошло уже четыре года, "все еще не видно прогресса в расследовании и привлечении виновных в к ответственности". Это верно и в отношении трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. "Родственники убитых заслуживают справедливости", - указала она, назвав правосудие "главным элементом борьбы с атмосферой беззакония".

Напомним, 20 февраля 2014 года неустановленные снайперы расстреляли несколько десятков человек на Институтской улице в центре Киева. Акт насилия стал кульминацией многомесячной акции под названием "евромайдан", в ходе которой радикальные элементы вступили в противостояние с правоохранительными структурами и законными властями Украины. Спустя считанные дни в Киеве произошла неконституционная смена власти.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и других группировок подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации страны. Жертвами пожара стали 48 человек.

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