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19.03.2018 22:11
Рубрика: Происшествия

К папе на свидание

В Думу внесли законопроект, по которому осужденные получат право видеться с детьми
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Важный законопроект внесен в Государственную Думу. Если он станет законом, то права родителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, существенно расширятся. Осужденные папы или мамы получат право на информацию о своем ребенке, а также на общение с ним.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Автор законопроекта - глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предлагает изменить статью 66 Семейного кодекса. В новой редакции эта статья должна звучать так: осужденный родитель имеет право на общение с ребенком, участие в воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Плюс к этому он имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций.

Сенатор предлагает дополнить статью 15 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" новой частью, в соответствии с которой в интересах подопечного уполномоченные органы могут указать в договоре, что опекуны или попечители должны будут для сохранения отношений между родителем и ребенком давать им возможность общаться по телефону или по видеосвязи.

По мнению автора документа, нередко встречаются ситуации, когда родитель-арестант лишен всякой возможности не только говорить с сыном или дочерью, но даже знать, как те живут. Опекуны, особенно если это не родственники сидельца, чаще всего просто не заинтересованы сохранять отношения родителя с ребенком. И это несмотря на то, что общение по мобильной связи или через Интернет сейчас вполне возможно. Далеко не всегда соглашаются помочь в общении с ребенком родителя, отбывающего наказание, и органы опеки и попечительства.

Родитель, который сидит, лишен возможности не только говорить с сыном или дочерью,  но даже знать,  чем они живут

Итог получается страшный: спустя годы, когда папа или мама отбудут наказание и выйдут за ворота колонии, у них оказывается полностью утрачена связь с ребенком. Родителю приходится снова выстраивать эти отношения. А это подчас очень сложно и не всегда получается. От невозможности общения страдают все стороны.

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