Песков не стал давать Грудинину совет про усы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал давать советов кандидату в президенты Павлу Грудинину, брить ли ему усы. Об этом Пескова на брифинге спросили журналисты.

Напомним, что Грудинин пообещал сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15%.

"Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого может потребовать только тот, кому он обещал", - объяснил Песков.

Несколько лет назад дочь Пескова Елизавета выиграла спор, успешно сдав ЕГЭ, и пресс-секретарь президента сбрил усы. На вопрос, было ли ему сложно выполнить тогда обещание, Песков ответил: "Легко".