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19.03.2018 14:18
Рубрика: Власть

Песков рассказал о плане Путина

Текст: Кира Латухина

Владимир Путин сконцентрирован на внутрироссийских делах и его план уже начал оформляться: на основе поручений появится "дорожная карта". Об этом рассказали в Кремле.

"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И о нем глава государства говорил в Послании Федеральному собранию.

Фото: пресс-служба СФ
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"Этот план уже рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже будет в том или ином виде подготовлена такая дорожная карта", - заметил представитель Кремля.

"И конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала и новых возможностей", - сказал Песков.

"Говорить о каком-то существенном влиянии международных дел на эти процессы вряд ли приходится, - подчеркнул представитель Кремля. - Здесь абсолютная самодостаточность, о чем, собственно, президент и говорил".

"Говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно", - заключил Песков.

Ситуация вокруг Великобритании и состояние отношений с Западом не повлияет и на формирование будущей команды президента. На соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.

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