Песков заявил о максимальной консолидации общества

Российское общество максимально консолидировано, и выборы это красноречиво продемонстрировали, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А Великобритании нужно будет рано или поздно ответить за голословные обвинения - или представить доказательства, или извиниться, считает он.

"Не употреблял бы фразу "обострения отношений с Западом", - поправил журналистов на брифинге Песков, отвечая на вопрос, насколько обострение отношений с Западом помогло консолидировать общество. "Речь идет о совершенно труднообъяснимом с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании и ее руководства", - сказал он.

"Нам понятна солидарность: и евроатлантическая, и другая... Но еще раз повторяем: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать, - подчеркнул представитель Кремля. - Нужно будет или подкрепить доказательствами, или принести извинения".

"Общество и так достаточно консолидировано максимально и не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны. И результаты выборов это максимально красноречиво продемонстировали", - заключил Песков.