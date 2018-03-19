Пять миллионов россиян перевели пенсионные накопления в НПФ и УК

Почти пять миллионов россиян перевели в прошлом году свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или управляющие компании (УК). Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Всего заявления о переводе подали 6,3 миллиона человек. Одобрили их в итоге у 4,9 миллиона. В итоге 2,85 миллиона россиян перенаправили свои накопления из ПФР в НПФ (это 58,2 процента). Еще почти два миллиона сменили один НПФ на другой (40,1 процента). 76,7 тысячи клиентов напротив вернулись из НПФ в ПФР (1,6 процента). И 4,9 тысячи заявителей сменили управляющую компанию (0,1 процента).

Как уточняют в государственном пенсионном фонде, заявления принимались как о досрочном переходе (по итогам года), так и "пятилетнем". Если человек меняет пенсионный фонд или управляющую компанию чаще раза в пять лет, он теряет инвестдоход. Однако досрочные заявления по передаче пенсионных накоплений в 2018 году составили 99,8 процента от числа удовлетворенных заявлений.