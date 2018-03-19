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Под финал в "Игры престолов" появятся новые герои

Новость 19.03.2018, 13:25 | Текст: Олег Усков

Создатели главного сериала современности "Игра престолов" объявили набор новых актеров для финального сезона шоу. По скупой информации тематического ресурса Watchers on the Wall, ссылающегося на свой источник, перво-наперво создателям понадобилась актриса на роль молодой матери.

Согласно описанию, это будет персонаж в возрасте 25-30 лет, бедствующая, поставленная на грань между жизнью и смертью. Крайне желательно, чтобы актриса, претендующая на роль, была максимально естественна и имела опыт импровизации.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом автор комментария на ресурсе Winter is Coming бдительно отмечает некоторую необычность последнего требования, поскольку дотошность сценаристов к процессу и следование букве (правда, не книжным оригиналам) - общеизвестны.

Во-вторых, специалисты по касту ищут двух детей, девочек-близнецов, двойняшек в возрасте пяти- восьми лет. Предположительно, им предстоит сыграть одного и того же эпизодического персонажа лишь в одной серии GOT.

Никаких подробностей сверх того нет.

Напомним: когда именно состоится премьера последнего сезона ИП, по-прежнему неизвестно. Известен только год - 2019-й.

Ранее мы писали, что у предстоящих спиноффов в мире Песни Льда и Пламени случатся гигантские бюджеты - больше, чем у основной части саги.

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