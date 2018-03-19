Под финал в "Игры престолов" появятся новые герои

Создатели главного сериала современности "Игра престолов" объявили набор новых актеров для финального сезона шоу. По скупой информации тематического ресурса Watchers on the Wall, ссылающегося на свой источник, перво-наперво создателям понадобилась актриса на роль молодой матери.

Согласно описанию, это будет персонаж в возрасте 25-30 лет, бедствующая, поставленная на грань между жизнью и смертью. Крайне желательно, чтобы актриса, претендующая на роль, была максимально естественна и имела опыт импровизации.

При этом автор комментария на ресурсе Winter is Coming бдительно отмечает некоторую необычность последнего требования, поскольку дотошность сценаристов к процессу и следование букве (правда, не книжным оригиналам) - общеизвестны.

Во-вторых, специалисты по касту ищут двух детей, девочек-близнецов, двойняшек в возрасте пяти- восьми лет. Предположительно, им предстоит сыграть одного и того же эпизодического персонажа лишь в одной серии GOT.

Никаких подробностей сверх того нет.

Напомним: когда именно состоится премьера последнего сезона ИП, по-прежнему неизвестно. Известен только год - 2019-й.

Ранее мы писали, что у предстоящих спиноффов в мире Песни Льда и Пламени случатся гигантские бюджеты - больше, чем у основной части саги.