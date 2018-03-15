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Бюджеты спин-оффов "Игры престолов" превысят бюджет оригинала

Новость 15.03.2018, 13:13 | Текст: Олег Усков

Будоражащая новость: в спин-оффы "Игры престолов", флагмана HBO, владельцы канала намерены вложить больший объем средств, чем было затрачено на производство оригинального сериала. Об этом пишет THR.

Не секрет, что HBO так и не смог найти по-настоящему достойную замену уходящему на покой в следующем году GOT. Отсюда очевидное: продолжать выдаивать серию по максимуму.

Фото: kinopoisk.ru
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В предварительных планах телебоссов - сразу пять новых фильмов и/или сериалов в мире "Песни Льда и Пламени". На которые канал не пожалеет денег.

"Пятидесяти миллионов долларов (на сезон - "РГ-Кинократия") никогда не хватало на все то, что мы задумывали. Так что бюджет подрастет", - цитирует издание топ-менеджера канала Франческу Орси, комментирующую грядущие шоу.

Подробности по которым остаются крайне скудными. Хотя в среде фанатов уже утвердилась теория, что это будут не в прямом смысле продолжения (канал предпочитает термин "преемники"), а приквелы - предыстория событий "Игры престолов".

По словам Орси, державшей в этот вторник слово на профильной конференции в Израиле, они пока не сошлись на точном числе новых сериалов, которые запустят в производство по окончанию основной саги ("три-четыре-пять"), но в одном поклонники могут быть точно уверены: HBO не подкачает. 

Ранее мы писали, что к финалу GOT создатели перебьют большинство выживших персонажей эпопеи.

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