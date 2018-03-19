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19.03.2018 20:57
Рубрика: В мире

Ось на троих?

Свои первые зарубежные визиты канцлер Германии совершила во Францию и в Польшу
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу после своего избрания для первых заграничных поездок выбрала две страны - Францию и Польшу. И если первая поездка была вполне ожидаемой, то ее приезд в Варшаву удивил даже многих поляков. Тем более что накануне в Польшу успел наведаться и новый глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Меркель попросила премьера Польши Матеуша Моравецкого не подрывать единство ЕС. Фото: Reuters Меркель попросила премьера Польши Матеуша Моравецкого не подрывать единство ЕС. Фото: Reuters
Меркель попросила премьера Польши Матеуша Моравецкого не подрывать единство ЕС. Фото: Reuters

"Польша подверглась неожиданной дипломатической атаке со стороны Германии", - написал известный журналист, историк Марек Чихоцкий. На прошлой неделе в ФРГ стал известен новый состав правительства, и уже в пятницу один из министров - глава МИД Хайко Маас прибыл в Варшаву, чтобы встретиться с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. А в понедельник Меркель прилетела в столицу Польши, чтобы провести переговоры с премьером Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой. Несмотря на длинный список тем, которые, если верить пресс-службам, должны обсудить лидеры, для экспертов в Польше было очевидным, что Берлин остро нуждается в сплоченном Евросоюзе, и для этого ему необходима лояльная Варшава - такая, какой она была, когда у власти в стране находилась либеральная партия "Гражданская платформа". Сейчас о прежней любви не может быть и речи. Первого марта, по настоянию Европейской комиссии, депутаты Европарламента большинством голосов постановили запустить санкционную процедуру в отношении Польши, которую обвиняют в нарушении основных принципов правового государства.

Берлин пытается установить новое равновесие сил внутри Евросоюза
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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В пятницу Маас уже намекнул Чапутовичу, что неплохо бы по-хорошему пересмотреть вызывающую у Брюсселя большие вопросы судебную реформу, и тем самым избежать санкций, в которых сейчас никто не заинтересован: ведь они внесут еще больший раскол в Европейский Союз. Из ответа главы МИД Польши следует, что Берлину на подобный результат рассчитывать не стоит. И вот, спустя три дня, четырежды канцлер ФРГ и неофициальный лидер объединенной Европы Ангела Меркель предприняла новую попытку договориться с Варшавой. Впрочем, по мнению польского эксперта по европейским делам и редактора EURACTIV.pl Каролины Збытневской, высказанному в беседе с корреспондентом "РГ", этот визит носит прежде всего символический характер.

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"Мне кажется, что этот визит носит прежде всего символический характер. И речь идет не только о приезде в понедельник Ангелы Меркель, но и о пятничном визите в Варшаву нового министра иностранных дел Хайко Мааса, который в своем выступлении касался в том числе и вопроса разногласий Польши и Брюсселя относительно основ правового государства. В дипломатии, особенно на высшем уровне, имеют большое значение символические жесты, а не только конкретные темы переговоров. В ситуации растущего напряжения в отношениях между Европой и Западом в целом с Россией, а также непредсказуемости в отношениях Евросоюза с США во время правления президента Дональда Трампа, Берлин пытается установить новое равновесие сил внутри Евросоюза. Показать Польше, что ось сотрудничества Берлин-Варшава важна для Меркель, что Германия все еще вовлечена в дела востока Европы и поляки - важные партнеры. Это происходит потому, что Польша воспринимается как страна, которая создает союзы внутри ЕС, и в Германии хотели бы, чтобы у нее не было для этого поводов. Да, все еще обсуждается вопрос основ правового государства, миграционного кризиса, "Северный поток-2", в котором до сих пор не поставлена точка. Ситуация напряженная, к этому прибавляется грядущий выход Великобритании из ЕС. Сейчас много говорят о том, что благодаря французскому президенту Эмманюэлю Макрону будет создана ось Берлин-Париж, которая будет держать единую Европу в тонусе. Поэтому в пятницу Меркель была в Париже. А то, что после Парижа она поехала в Варшаву, скорее всего, означает, что у этой оси будет два конца".

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