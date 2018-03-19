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19.03.2018 15:25
Рубрика: Экономика

Правительство выделит субсидии на кредиты для покупки деревянных домов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил на 2018 год правила предоставления субсидий под кредиты на покупку деревянных домов заводского изготовления у производителей.

Граждане смогут снизить процент по кредиту - на 5 процентов. Таким образом, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин, если сейчас банки под деревянные дома дают деньги под 15 процентов, то со льготой кредит обойдется всего в 10 процентов годовых. В условия кредитования не входит предоставление залога.

Фото: depositphotos.com
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Максимальная сумма кредита определена в размере 3,5 миллиона рублей. Средства будут давать под покупку дома у предприятий с минимальным оборотом не менее 200 миллионов рублей. По подсчетам зампреда правительства, дом каркасного типа площадью 100-130 квадратных метров обойдется в 2,5 миллиона рублей.

В этом году на программу выделяется 197,7 миллиона рублей на 2,5 тысячи домов. Как подчеркнул Хлопонин, если проект стартует успешно, то министерство промышленности и торговли подготовит решение о продлении программы на 2019-2021 годы.

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