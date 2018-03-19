Представлен аппарат для 3D-печати на пивной пене

19.03.2018, 14:05 Текст: Виктория Чернышева

Компания Ripples выпустила принтер для печати на пивной пене.

Устройство Beer Ripples похоже на машины, которые наносят рисунок на пенке капучино.

Samsung выпустит собственную спортивную одежду

Как уточняют производители, принтер использует технологию 3D-печати с высоким разрешением. Вместо чернил здесь применяется съедобный краситель, созданный из солода и не меняющий вкус напитка.

Напечатать на пивной пене можно любой рисунок, в том числе, отправленный с мобильного телефона. Процесс занимает чуть больше 10 секунд.

разработки
Фото: depositphotos.com
Программист придумал "Face ID" для кота 01.03.2018
Выпущен первый в мире Android-скутер 22.02.2018
Samsung запатентовал аутентификацию пользователя через кровоток 26.01.2018
технологии
Фото: depositphotos.com
Названы самые мощные Android-смартфоны 14.03.2018
Хакеры атаковали 300 тысяч компьютеров из России 09.03.2018
Герман Клименко счел Россию готовой к отключению от мирового интернета 05.03.2018
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий