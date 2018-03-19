Представлен аппарат для 3D-печати на пивной пене

Компания Ripples выпустила принтер для печати на пивной пене.

Устройство Beer Ripples похоже на машины, которые наносят рисунок на пенке капучино.

Как уточняют производители, принтер использует технологию 3D-печати с высоким разрешением. Вместо чернил здесь применяется съедобный краситель, созданный из солода и не меняющий вкус напитка.

Напечатать на пивной пене можно любой рисунок, в том числе, отправленный с мобильного телефона. Процесс занимает чуть больше 10 секунд.