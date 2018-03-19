Президент Абхазии поздравил Путина с хорошими результатами

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с хорошими результатами на выборах президента РФ.

По словам Хаджимбы, итоги голосования свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился все последние годы.

"Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене", - отметил абхазский лидер в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

Хаджимба пожелал Путину успехов в нелегком труде на благо народа России.