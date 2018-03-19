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19.03.2018 12:25
Рубрика: В мире

Прокуратура потребовала арестовать экс-президента Южной Кореи за коррупцию

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Генеральная прокуратура Республики Корея официально запросила ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака, который был допрошен 14 марта.

Следователям понадобилось менее пяти дней, чтобы приобщить результаты допроса и прийти к выводу, что бывшего лидера страны необходимо арестовать. "Мы имеем достаточно доказательств, чтобы запросить ордер на арест", - заявили в генпрокуратуре РК, подчеркнув, что существует возможность, что Ли попытается уничтожить улики.

76-летний Ли Мен Бак подозревается в совершении различных правонарушений во время нахождения на посту президента. Среди вероятных обвинений - коррупция, злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов, нарушение Закона о выборах и ряд других. Всего - 18 статей.

Общая сумма взяток, в которых подозревается Ли, составляет 11 миллиардов вон (более 10 миллионов долларов). Сам Ли признался в получении лишь около 100 тысяч долларов от Национальной разведывательной службы (НРС), но во время допроса подчеркнул, что эти деньги нельзя рассматривать как взятку, так как они были использованы на нужды администрации президента.

Экс-президент Кореи Ли Мен Бак принес извинения народу

Кроме того, по мнению следователей, Ли сформировал секретный фонд на общую сумму 35 миллиардов вон (32 миллиона долларов) и не выплатил по ним сотни миллионов вон налогов. В прокуратуре также считают, что одна из компаний по производству запчастей для автомобилей и земля в реальности принадлежит именно Ли.

Сам Ли Мен Бак эти обвинения отрицает, считает это кампанией политической мести развернутой нынешним правящим лагерем, который является политическими противниками Ли. Отметим, что и соратница Ли по партии другой экс-президент Пак Кын Хе уже арестована и дожидается суда.

В Генпрокуратуре же подчеркнули, что они от бывших ближайших помощников и секретарей Ли Мен Бака получили свидетельские показания, которым были найдены документальные подтверждения. Это и стало основаниями для обвинений и запроса ордера на арест. Адвокаты ли заявляют, что у следователей "только чьи-то слова, а не доказательства", а потому вполне могут обеспечить защиту Ли Мен Баку в суде.

Таким образом, Ли Мен Бак стал четвертым в истории Южной Кореи президентом, в отношении которого запрошен ордер на арест. До этого та же участь постигла Чон Ду Хвана, Ро Дэ У, Пак Кын Хе. Все они либо уже были приговорены к длительным срокам тюремного заключения и отбыли наказание (Чон и Ро), либо дожидаются суда (Пак).

Как считают юристы, решение по поводу выдачи ордера на арест, скорее всего, будет принято послезавтра - вечером 21 марта. Не исключено, впрочем, что процесс задержится на день или два.

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