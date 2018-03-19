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19.03.2018 13:15
Рубрика: В мире

Пушков назвал смешным призыв Климкина ввести санкции ЕС против Шредера

Текст: Галина Мисливская

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает несерьезным заявление главы МИД Украины Павла Климкина по поводу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Фото: AP
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"Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шредера, - написал сенатор в Twitter. - Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомисси. Смешно".

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в связи с тем, что он поддерживает проекты России.

По мнению Климкина, важно, чтобы санкции были введены "против тех, кто продвигает проекты Путина за границей". Герхарда Шредера он назвал "основным лоббистом Путина по всему миру". "Поэтому нужно изучить, как ЕС в данном случае может действовать", - уверен Климкин.

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Пушков назвал смешным призыв Климкина ввести санкции ЕС против Шредера