Путин наградит паралимпийцев

Завтра президент встретится с российскими паралимпийцами и проведет совещание о перспективах гражданской микроэлектроники.

Глава государства вручит победителям и призерам XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане государственные награды, сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании о перспективах развития гражданской микроэлектроники примут участие представители правительства и производителей этого сектора.

Микроэлектроника - один из ключевых секторов промышленности, ее развитие в значительной степени определяет уровень инновационного и социального развития государства, конкурентоспособность экономики, отметили в Кремле.