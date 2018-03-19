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19.03.2018 16:57
Рубрика: Власть

Путин назвал конечную цель любой власти

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Президент встретился в Кремле с кандидатами на пост главы государства и призвал их к открытому и честному диалогу. Нужно объединить усилия для работы на благо России, реализации позитивной повестки и решения задач, которые стоят перед страной, убежден он. "Выборная кампания завершена", - констатировал Владимир Путин и предложил поговорить "о том, что нужно сделать, чтобы все позитивные моменты были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти".

"Предвыборная кампания - всегда период особый, связанный с эмоциями, и они перехлестывают иногда", - продолжил президент. "Главное - объединять усилия для конструктивной работы на благо страны", - сказал он.

"Основной акцент будущей работы исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны", - повторил глава государства то, что уже сказал чуть раньше, на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Обеспечение роста благосостояния людей - конечная цель любой власти", - сказал Путин и напомнил о "ножницах" между теми, кто получает очень большие доходы, и теми, кто живет очень скромно. "Не должно быть ситуации в России, когда человек работает, но не получает достойной зарплаты", - сказал он.

Никто не собирается вести гонку вооружений, заверил президент: "Мы собираемся выстраивать отношения так, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и настраивать партнеров на диалог". "Не от нас все зависит", - добавил он и сравнил это с любовью - нужно, чтобы обе стороны были заинтересованы, иначе ничего не получится.

"Мы всегда исходили и будем исходить из того, что будем бороться за обеспечение наших национальных интересов", - также сказал Путин. Но при этом Россия будет по-прежнему относиться с уважением к партнерам.

"У нас запланировано снижение оборонных расходов, - напомнил президент. - Это не приведет к проблемам в области обеспечения обороноспособности... Все посчитано. Денег достаточно". "Никакой гонки вооружения не допустим", - повторил он.

"Для всех нас очень важно объединять усилия партий, общественных организаций, общественности для реализации позитивной повестки и решения задач, перед которыми стоит страна, и тех вызовов, с которыми Россия сталкивается", - подчеркнул Путин.

"Это могут быть непростые решения, требующие дополнительного объяснения, но нужно руководствоваться всегда долгосрочными интересами России и ее народа и на второй план отодвигать групповые или партийные предпочтения", - сказал президент и призвал участников встречи к открытому и честному диалогу. Дальше общение проходило за закрытыми дверями, без прессы.

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