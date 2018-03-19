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19.03.2018 02:07
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил волонтеров за искренность

Текст: Кира Латухина

После концерта на Манежной площади в своем штабе в Гостином дворе Владимир Путин встретился с волонтерами и сказал: стране нужен решительный рывок вперед, и сейчас настало время это сделать.

"При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идет от души, искренне. И вам это удалось", - похвалил волонтеров глава государства.

Фото: Reuters
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"Я считаю, что мы все большая команда, причем не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране - имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", - сказал президент.

"Для нас очень важно и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", - подчеркнул Путин и напомнил, что говорил в Послании Федеральному собранию "не для красного словца".

"Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать - мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", - убежден президент. Раньше инфляция не позволяла, а теперь нужно воспользоваться исторической возможностью и нашими достижениями во всех областях, чтобы это сделать. "Нам нужно, чтобы все наши действия были понятны людям, прозрачны и чтобы на основании этой прозрачности и понимания, что мы делаем, возникала консолидация при решении непростых вопросов", - также заметил он.

Путин поддержал проект по популяризации основных достижений страны, который предложили волонтеры штаба. "Мы так классно сдружились за это все время, и нам хочется продолжить свою деятельность. И у нас зародилась идея сделать проект нашей победы. У нас действительно очень много новых достижений в России, но, к сожалению, далеко не все об этом знают. И мы хотели бы рассказывать все гражданам", - рассказала одна из участниц встречи.

"Это очень важно. Не бахвалиться, а именно показывать результат, чтобы побуждать к новым победам. Это важно", - согласился глава государства. "Обязательно договоримся о форме организации такой работы", - обещал он.

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