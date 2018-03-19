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19.03.2018 15:48
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о призыве на сборы граждан из запаса

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в этом году граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов на срок до двух месяцев.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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"Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Сборы проводятся в сроки по согласованию с региональными властями - кроме проверочных сборов, которые определяются Минобороны.

Два пункта в указе - для служебного пользования.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 19 марта.

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