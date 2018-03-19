Все хорошо, что хорошо кончается.

Выборная кампания закончена. Результат, не будем лицемерить, был всем известен заранее. Тем не менее, теперь он ЛЕГИТИМНО получен - в чем и состоит смысл всей процедуры.

Что можно сказать по итогам?

Цифры явки и голосования, о которых было так много споров, с моей точки зрения, вообще не имели и не имеют принципиального значения. Тем более скоро о них все - кроме профессиональных пиарщиков, историков и социологов - вообще забудут (кто помнит такие цифры прежних выборов?). ВЛАСТЬ Президента на части не делится, ни в каком смысле не является функцией от числа голосов. Она прописана и в Конституции (де-юре) и в сложившихся традициях Административной Системы (де-факто). Вот она и осталась равная сама себе. Число голосов ни в Конституции, ни в практике бюрократии не указано. На избирательном участке Путин вполне резонно ответил на вопрос "какой результат выборов его устраивает?" - "ЛЮБОЙ. Который согласно Конституции позволит мне снова возглавить страну".

Путин - президент до 2024. Итоги голосования всем известны. А вот какой станет его Политическая Линия - этот вопрос ОТКРЫТ. От цифр ЦИКа это никак не зависит, как не зависит от итогов голосования и состав будущего правительства. Но внешнюю и внутреннюю политику Путина будут комментировать постоянно.

Путин - президент до 2024. Итоги голосования всем известны. А вот какой станет его Политическая Линия - этот вопрос открыт

А вот "на дорожку" было бы справедливо сказать несколько слов и об участниках "второй лиги", тем более что кто-то из них, возможно, мелькнул и пропадет "как мимолетное виденье". Было бы жестоко забыть их сразу.

Они сами и много раз говорили про свои дебаты - "цирк", "клоунада". Естественно, СЕБЯ каждый при этом выносил за скобки, но самооценка "группы участников в целом" - вполне очевидна.

Да, их жанр и правда был - ШОУ.

Причем прилагательное "политическое" не всегда казалось адекватным для этих оскорблений, попыток лезть в драку и т.д. Конечно, поводы были вроде как "политические", но форма часто оказывалась самодостаточной и зритель (слово "избиратель" тут тоже не вполне уместно!), забыв о том, из-за чего сыр-бор, просто следил за гладиаторами.

Такой рисунок роли во многом заложен изначально. Ведь если все - и народ и сами участники - отлично ЗНАЮТ, что никто из "кандидатов" не может составить реальной конкуренции Путину, то это, естественно, деформирует всю ситуацию: форма оказывается важней содержания, становится реальным содержанием.

Конечно, и там были свои "утешительные призы". Так, Жириновский мог конкурировать с Грудининым за 2-3-е места, а Собчак и Явлинский боролись, соответственно, за 4-5-ю ступень. Понятно, что никакой юридической силы эти призовые места иметь не могут, но хоть какая-то цель ("квази-цель").

Теперь, когда все закончилось, можно, не опасаясь ЦИКа (который, и правда, строго следил за соблюдением процедуры), что-то человеческое сказать о "равных кандидатах".

Понятно и участие Собчак. Она откровенно сказала, что хочет перейти в политику - а лучшего старта не придумать

Мотивы, по которым КПРФ выставила Грудинина, мне как были непонятны - так и остались. 73-летний Зюганов физически не мог вести кампанию? Такого впечатления нет - он довольно активно выступает, по крайней мере в СМИ, на разных мероприятиях. Тем не менее, по каким-то мотивам он устранился и, видимо, не хотел выдвигать иного руководителя КПРФ - в случае успеха тот бы имел все шансы занять в партии место лидера.

Так "на новенького" появился беспартийный Грудинин. Ну, а ему это зачем? Писали, что он претендует на какой-то важный административный пост. Скоро увидим, но судя по тому количеству компромата, какого он удостоился, едва ли цель (должность) оправдала такие средства (избирательная кампания). Да и вел он ее странно - скажем, зачем было скрывать "счета в Швейцарии"? И его попытка на ходу из "почти либерала" стать "почти сталинистом" выглядела... не слишком убедительно.

Менее загадочны мотивы Жириновского и Явлинского: как лидеры политических объединений они, в общем-то, ОБЯЗАНЫ (не юридически, но морально) участвовать в игре, как-то поддерживать тонус. Оба были на дебатах в своем репертуаре - "те кто видел, тот поймет". Я не поклонник их творчества, но в любом случае от комментариев воздержусь. "Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет".

Понятно и участие Собчак. Она откровенно сказала, что хочет перейти в политику - а лучшего старта не придумать. Судя по всему, дальнейшие планы - возглавить (вместе с Гудковым) партию "Гражданская сила" и попробовать в очередной раз вечный проект - Системная Либеральная Партия. Ближайшая цель тоже названа - пройти в Думу на выборах 2021. Конечно, не берусь судить, что из этого выйдет, но, по крайней мере, "она старалась". И это было очень заметно.

А вот три "замыкающих кандидата" - Титов, Бабурин, Сурайкин "не разъяснены". У каждого из них изначально не было шанса на результат, отличный от "ошибки измерения". Ну и зачем "работать ошибкой"? Жанр неясен. В СМИ писали, что двое последних были "спойлерами" Грудинина... Тоже странно - их результаты, как ни крути, с Грудининым несравнимы, от их участия там ничего в сущности не менялось. Так что, по-моему, ответ "изображая спойлера" тоже выглядит неубедительно.

Впрочем - какая, в сущности, разница?

Так или иначе, выборы прошли, Путин, как все знали, - легитимный президент, а какой станет политическая траектория "остальных кандидатов", мы увидим. Если будет на что смотреть.