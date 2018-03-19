Ракету с кораблем "Союз МС-08" установили на стартовый стол

На космодроме Байконур на стартовый стол установили ракету-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-08". Об этом ТАСС сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос".

"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08" из монтажно- испытательного корпуса на стартовый комплекс", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что "Союз" будет запущен к МКС 21 марта в 20:44 по московскому времени. Стыковка корабля со станцией должна произойти спустя двое суток после старта. На "Союзе" к орбитальному комплексу отправятся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.