Ребенок убил сестру из-за видеоигры

19.03.2018, 14:10 Текст: Анна Баранова

Полиция американского штата Миссисипи сообщила об убийстве тринадцатилетней девочки. Как пишет издание NYtimes, ребенка убил девятилетний брат, который выстрелил в нее из огнестрельного оружия.

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Шериф графства Монро рассказал, что девочка не согласилась уступить брату геймпад, и тогда он выстрелил ей в голову. Пострадавшую доставили в детскую больницу, но ранение оказалось слишком серьезным. Родители не смогли объяснить полиции, как ребенок получил доступ к оружию.

Представители власти заявили, что будут тщательно расследовать обстоятельства преступления.

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