Ребенок убил сестру из-за видеоигры

Полиция американского штата Миссисипи сообщила об убийстве тринадцатилетней девочки. Как пишет издание NYtimes, ребенка убил девятилетний брат, который выстрелил в нее из огнестрельного оружия.

Шериф графства Монро рассказал, что девочка не согласилась уступить брату геймпад, и тогда он выстрелил ей в голову. Пострадавшую доставили в детскую больницу, но ранение оказалось слишком серьезным. Родители не смогли объяснить полиции, как ребенок получил доступ к оружию.

Представители власти заявили, что будут тщательно расследовать обстоятельства преступления.