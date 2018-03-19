Дело крупной наркобанды рассмотрят в суде

Главным следственным управлением столичной полиции направлено в Щербинский райсуд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению членов наркобанды в изготовлении и сбыте наркотиков и психотропных веществ. Восемь членов ликвидированной в столице наркобанды во главе с главарем могут сесть надолго. Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции полковник внутренней службы Юрий Титов.

По его словам, преступное сообщество действовало на территории Москвы и Тверской области с сентября 2016 года. Злоумышленники занимались культивированием конопли, изготовлением амфетамина, хранением, фасовкой, упаковкой, а также сбытом всякой запрещенной дури. До своего ареста наркодельцы успели сбыть свыше 4 килограммов наркотиков.

- Примерно в сентябре 2016 года один из фигурантов дела создал на территории столицы и Тверской области преступное сообщество. Оно отличалось довольно сложной внутренней структурой, стабильностью состава и высокой организованностью. Сообщество состояло из двух функционально и территориально обособленных структурных подразделений, а также отдельных участников, которые занимались культивированием конопли, изготовлением амфетамина, хранением, фасовкой, упаковкой, а также сбытом запрещенных средств и веществ, - рассказал Титов.

По версии следствия, наркобанда совершила двенадцать тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным культивированием примерно 300 растений дикой конопли, незаконным сбытом каннабиса, общей массой около 26 граммов и покушением на незаконный сбыт нескольких килограммов марихуаны и психотропного вещества амфетамина, общей массой около 600 граммов. Уголовное дело было возбуждено по нескольким тяжелым антинаркотическим статьям УК.