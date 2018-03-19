Политологи прогнозировали Москве явку на этих выборах не выше 43%, а она перевалила за 60%. Причем не было ни "каруселей", ни вбросов бюллетеней. По мнению практически всех экспертов, нынешние выборы в столице отличает их бесспорная чистота и честность. И в этом - главная ценность победы Владимира Путина, за которого проголосовало 71,15% москвичей. Таковы данные Мосгоризбиркома по результатам обработки 9,36% протоколов.

Выборы начались сразу очень бодро . Даже на дорогах, которые обычно с утра по воскресеньям пустуют, пока горожане отсыпаются, вчера было весьма оживленно. Результаты голосования уже к полудню показали, что в столице проголосовало 18,14% или почти на 5% больше, чем на выборах 2012-го. К 15.00 явка превысила 40%, или на 6% больше, а к 18.00 достигла 52,78%, что так же выше показателя 2012 года, когда на этот час было 49,12 процента голосующих.

Такая активность привела даже к очередям возле урн. В одну из них - на избирательном участке N 155 в самом центре Москвы - в Тверском районе, корреспондент "РГ" попал прямо в момент открытия избирательного участка - в 8.00. Правда, избирательная комиссия сумела справиться с ней буквально в считаные минуты. А чуть позже на своем участке N 145 в очередь угодила сама глава ЦИК Элла Памфилова. Выяснилось, что, как и в других местах, причина в том, что в дополнение к своим избирателям здесь добавилось 290 человек из других регионов и районов Москвы. Отмена "крепостного права", когда человек должен был голосовать только по месту регистрации, послужила для многих россиян мощным стимулом для принятия участия в голосовании. Вроде и не так велика прибавка - плюс 696 тысяч при том, что своих избирателей в столице 7,2 миллиона. К тому же, по данным Мосгоризбиркома, более 521 тысячи москвичей, напротив, открепились, чтобы проголосовать или на даче, в Подмосковье, в отпуске и т.д. Но сыграла свою роль, очевидно, их неравномерное распределение по участкам: люди выбирали голосовать там, где им удобнее. Именно так объяснил прикрепление к участку N 155 житель города Щелково Марс Измаилов: "Работаю в столице. Сегодня дежурю, поэтому заранее прикрепился к участку поблизости от предприятия.

Но в итоге избиратели иногда оказывались совсем в неожиданных для себя ситуациях. Например, мужчины, выбравшие для голосования ГКБ им. Ерамишанцева, когда пришли голосовать, попали... в роддом. "Думал, это просто стационар, - признался журналистам Игорь Малышкин из Курской области, который приехал к друзьям в Отрадное на недельку отпуска. - А тут - роженицы". Впрочем, сильная половина безропотно пропускала молодых мам к урнам первыми. Еще бы! Эти женщины умудрялись делать практически одновременно два очень важных в жизни дела. Они уже произвели на свет нового гражданина России, а теперь выбирали главу государства.

Москвичи голосовали за стабильность в стране, без крутых поворотов в ее истории

Мэр Сергей Собянин голосовал в школе N 1241 у себя, в Пресненском районе. Поздравив всех с праздником, рассказал:

- Сегодня важный день для города, для России - выборы президента. В столице открылось более 3600 избирательных участков, все они оснащены качественным видеонаблюдением.

Глава города поблагодарил Общественную палату Москвы, независимые наблюдатели которой работали почти на 96% избирательных участков. Стопроцентного охвата, как планировалось, не получилось лишь потому, что из 3624 подготовленных и обученных волонтеров не пришли на дежурства 127, которые заболели или по другим личным причинам. Но это вовсе не значит, что в контроле за голосованием образовались дыры. Две видеокамеры на каждом участке в столице позволяли 56 наблюдателям видеоцентра ОП на Берсеневской набережной видеть полную картину выборов по всему городу. Впервые в этом году под видеонаблюдение были взяты и все территориальные избирательные комиссии.

Работу штаба наблюдателей в Москве высоко оценила глава ЦИК Элла Памфилова. Лично побывав в их видеоцентре, она поблагодарила волонтеров: "Хочу сказать всем огромное спасибо. Это неравнодушные люди, которым не все равно, что происходит в Москве". А международных наблюдателей из Узбекистана, как поделилась с корреспондентом "РГ" Людмила Кашелапова - депутат нижней палаты республиканского парламента, - опыт московских общественников настолько впечатлил, что они готовы применить его у себя - в будущем году у них тоже выборы.

Кинорежиссера Владимира Меньшова корреспонденты "РГ" встретили в Доме творчества на Миуссах. Здесь, на улице Александра Невского, по его словам, он голосует на каждых президентских выборах. Вот и вчера доложил Меньшов журналистам: "Я уже проголосовал. Считаю голосовать важным, чтобы потом не возникало вопросов по поводу легитимности наших выборов. Чем больше народу придет, тем меньше будет сомнений".

Очень много на избирательных участках мы встречали молодых москвичей, которым недавно исполнилось 18. У них к выборам вчера был двойной интерес: они не только впервые выбирали главу государства, но и встречались на избирательных участках с любимыми певцами и артистами. Популярный певец Алексей Воробьев, например, голосовал на избирательном участке N 1453 в районе Люблино. А потом встретился с одиннадцатиклассниками школы, где размещался участок. Девочки узнали о его приезде заранее и сделали певцу подарок: огромную открытку в виде сердца с надписью: "Алексей Воробьев + школа 2092 = любовь". Каждый из молодых, кто вчера в Москве голосовал впервые, получил в подарок приглашение на концерт звезд российской эстрады в спорткомплексе "Олимпийский".

Многие москвичи шли на избирательные участки семьями. Дети, внуки, держась за руку взрослых, завороженно смотрели, как уползает в щель КОИБа избирательный бюллетень и заглядывали под автомат, пытаясь понять, куда же он все-таки делся... Этим мальчишкам и девчонкам предстоит еще дорасти до собственного выбора, но их родители, бабушки и дедушки точно знают, за что они голосуют, и не скрывали этого. Андрей Рашин, музыкант, например, сказал:

- Я пришел отдать свой голос за стабильность в стране. Хочу, чтобы дочка росла в спокойной обстановке, а я мог ее воспитать здоровой и образованной. Не хочу больше никаких крутых поворотов в истории нашей России.

Александр Тустановский, военный в отставке:

- Мы с супругой пришли с внуками - Ваней, Егором и Глебом. Договорились еще дома: голосуем за политику, которая проводится в России сегодня. Знаем, что именно она помогла России стать после тяжелых 90-х снова не самой последней в мире, и верим, что благодаря ей наши мальчишки будут жить в хорошей благополучной стране.

Анна Петровская, пенсионерка:

- Пришли с сыном, он взрослый, обеспечивает не только свою семью, но и мне помогает. Мы с ним едины: сильный президент, сильная Россия. Вот за это и опустили свои бюллетени сегодня.

Мнение экспертов

Олег Матвейчев, политолог, профессор НИУ "Высшая школа экономики":

- Москва на этих выборах не выбилась из общей картины по стране. Говорили, что большой город, голосовать придут мало, но пришло людей больше, чем на выборах 2012 года. К тому же в столице почти нет серьезных нарушений. Порядка 90% случаев, о которых пишут в соцсетях, фейковые. Нынешние выборы можно назвать прозрачными - видеокамеры установлены не только на участках, но и в территориальных избирательных комиссиях. Да и много наблюдателей было - и от кандидатов, и от партий, и от Общественной палаты.

Игорь Бунин, президент фонда "Центр политических технологий":

- Москва показала высокую явку, хотя были люди, которые призывали москвичей бойкотировать выборы. Судя по результатам, ничего не вышло. Как не поддержали москвичи и призыв рвать и портить бюллетени. В целом вся избирательная кампания в столице была построена на максимальной чистоте. А Москва, как известно, этим и отличается.

Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем:

- Явка была бесспорно для Москвы очень высокой. Я живу в Солнцево, где не голосовали ни президент, ни премьер, но и то пришлось в очереди к урне постоять. Объясняется это, на мой взгляд, тем, что к выборам главы государства россияне всегда относятся серьезно. А сейчас - вдвойне, внешнее давление на Россию москвичи восприняли как необходимость увеличить свою политическую активность. Есть и социальный аспект: всем, безусловно, хочется, чтобы наша страна развивалась дальше, становилась сильнее со всех точек зрения.

Кстати

В обеспечении правопорядка в ходе выборов в столице были задействованы более 17 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, за безопасностью следили сотрудники Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований. Выборы прошли спокойно, без ЧП.