Явка на выборах в Подмосковье составила 63,63%

По предварительным подсчетам явка на выборах президента РФ в Подмосковье составила 63,63%. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

- Практически все уже отчитались, сдали итоговые протоколы. Предварительные итоги мы уже можем озвучивать: явка в Подмосковье составляет 63,63%, что на 2,4% больше, чем в 2012 году, - доложила Коновалова губернатору области Андрею Воробьеву.

Он в свою очередь поблагодарил всех работавших на выборах за хорошую организацию процесса.

- Я хочу поблагодарить и вас, Ирина Анатольевна, и ТИКи, и УИКи, людей, которые добросовестно, много работали при подготовке и проведении этой избирательной кампании, - сказал Воробьев, поздравив Мособлизбирком с успешным проведением выборов.