Калуга подружится с Пардубице

19 марта состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра Одиночникова.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города: 1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальному унитарному предприятию "Управление калужского троллейбуса".

Также депутаты поддержали предложения по внесению изменений в решение городской думы "Об управлении экономики и имущественных отношений".

Поправки приводят документ в соответствие с действующим законодательством и совершенствуют механизм управления, учета и распоряжения муниципальным имуществом.

Было одобрено подписание соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице.

Города будут сотрудничать в сфере туризма, культуры, спорта, науки и современных технологий, предполагается наладить обмен опытом и сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности. Первоочередным вопросом взаимодействия станет организация авиасообщения.

Члены комитета поддержали предложения по проведению консультативного опроса населения деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер по вопросу объединения населенных пунктов.

Генеральным планом Калуги предусмотрено преобразование данных сельских населенных пунктов, путем их объединения, село Уварово-Починковский и деревня Уварово в настоящее время практически слились друг с другом.

Депутатами были поддержаны кандидатуры для занесения на муниципальную Доску Почета "Дела и люди".

Занести на Доску Почета предлагается двадцать человек: представителей образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

- На Доску Почета будут занесены лучшие работники, выдвинутые трудовыми коллективами города, - подчеркнул председатель комитета Александр Одиночников, - открытие обновленной Доски Почета традиционно состоится в День весны и труда - 1 мая.