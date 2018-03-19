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19.03.2018 14:47
Проект: В регионах

Калуга подружится с Пардубице

19 марта состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра Одиночникова.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Депутаты одобрили поправки в бюджет города: 1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальному унитарному предприятию "Управление калужского троллейбуса".

Также депутаты поддержали предложения по внесению изменений в решение городской думы "Об управлении экономики и имущественных отношений".

Фото: Калужская городская Дума
Все городские маршруты отдадут "Калужскому троллейбусу"

Поправки приводят документ в соответствие с действующим законодательством и совершенствуют механизм управления, учета и распоряжения муниципальным имуществом.

Было одобрено подписание соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице.

Города будут сотрудничать в сфере туризма, культуры, спорта, науки и современных технологий, предполагается наладить обмен опытом и сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности. Первоочередным вопросом взаимодействия станет организация авиасообщения.

Члены комитета поддержали предложения по проведению консультативного опроса населения деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер по вопросу объединения населенных пунктов.

Генеральным планом Калуги предусмотрено преобразование данных сельских населенных пунктов, путем их объединения, село Уварово-Починковский и деревня Уварово в настоящее время практически слились друг с другом.

Фото: Калужская городская Дума
На калужской Доске почета появятся новые лица

Депутатами были поддержаны кандидатуры для занесения на муниципальную Доску Почета "Дела и люди".

Занести на Доску Почета предлагается двадцать человек: представителей образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

- На Доску Почета будут занесены лучшие работники, выдвинутые трудовыми коллективами города, - подчеркнул председатель комитета Александр Одиночников, - открытие обновленной Доски Почета традиционно состоится в День весны и труда - 1 мая.

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