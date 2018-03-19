Мосгоризбирком: Ни одной жалобы в ночь подсчета голосов не поступало

Ни одной жалобы от наблюдателей, членов избирательных комиссий или кого-то еще не было получено на протяжении всей ночи подсчета голосов, рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В целом и выборы, и ночь подсчета голосов прошли спокойно, - подчеркнул он. - Особенностью этих выборов стало то, что и избирательные комиссии, и наблюдатели, которых было более 10 тысяч человек, работали как единый организм. Не было ни одного конфликта, ни одного факта удаления наблюдателя с участка, ни одной жалобы наблюдателя во время подсчета голосов".

Напомним, явка на выборах президента в Москве достигла почти 60 процентов, превысив показатель выборов 2012 года почти на 2 процента. Абсолютным лидером стал Владимир Путин, за него отдали голоса более 70 процентов избирателей.