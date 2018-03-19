Москомархитектура поддержала проект нового входа в парк Горького

Художественный совет Москомархитектуры поддержал проект нового входа в парк Горького, который расположится со стороны Ленинского проспекта между университетом МИСиС и больницей имени Н.И. Пирогова, сообщает m24.ru.

Сейчас на месте будущего прохода находятся несколько гаражей и хозяйственных построек. Чтобы попасть в парк со стороны Ленинского проспекта, необходимо дойти до центрального входа на Крымском Валу.

Рядом с будущим входом благоустроят территорию и сделают 200-метровую пешеходную зону. Ожидается, что работы начнут весной.