На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами

На 19 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с закусками и полезными мелочами. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным сайта, там будут продаваться закуски, напитки и товары повседневного спроса (нелекарственные аптечные товары, предметы личной гигиены). Всего установят более 40 автоматов.

Аукцион на право размещения автоматов пройдет в апреле.

Напомним, в столичном метрополитене вендинговые аппараты размещают с прошлого года.

На МЦК они появятся на следующих станциях:

- Деловой Центр (пересадка на станцию метро "Международная");

- ЗИЛ;

- Автозаводская (пересадка на одноименную станцию метро);

- Дубровка (пересадка на одноименную станцию метро);

- Угрешская;

- Андроновка;

- Соколиная Гора;

- Измайлово (пересадка на станцию метро "Партизанская");

- Локомотив (пересадка на станцию метро "Черкизовская");

- Бульвар Рокоссовского (пересадка на одноименную станцию метро);

- Владыкино (пересадка на одноименную станцию метро);

- Окружная;

- Лихоборы;

- Коптево;

- Балтийская (пересадка на станцию метро "Войковская");

- Стрешнево;

- Панфиловская (пересадка на станцию метро "Октябрьское Поле");

- Зорге;

- Шелепиха.