Новости

Владимир Путин утвердил состав коллегии Минюста РФ 09:44
В МИД России рассказали о переносе визита Лаврова во Вьетнам 09:44
Сербские лидеры поздравили Путина с победой на выборах президента РФ 09:12
В метро Москвы появятся плакаты с призывом уступать места беременным 09:09
В Петербурге скончался политолог Валерий Островский 08:55
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 08:48
На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами 08:45
Китай и Южная Корея стали лидерами роста турпотока в Россию 08:30
Житель США выиграл в лотерею 456 миллионов долларов 08:24
Лукашенко поздравил Путина с рекордными результатами на выборах 08:20
В автокатастрофе в Эквадоре 11 человек погибли и более 50 пострадали 08:13
Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти 08:04
ЦИК: Явка избирателей составила 67,4 процента 08:01
Камчатку и Чукотку свяжет прямой авиарейс 07:29
В московском метро беременным раздадут тысячу красных значков 07:24
Киргизия после победы Путина продолжит углублять сотрудничество с РФ 07:23
Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Ласса в Либерии 07:05
Ракету с кораблем "Союз МС-08" установили на стартовый стол 06:49
Президент Азербайджана поздравил Путина с рекордом на выборах 06:43
После обработки всех бюллетеней в Подмосковье у Путина 74,49% голосов 06:40
В американском штате Техас произошел взрыв 06:25
Япония продолжит развивать отношения с Россией после победы Путина 06:05
Из-за снега на трассе "Дон" развернуты пункты обогрева МЧС 05:59
В Приморье получили сильное антираковое вещество из морской губки 05:52
В ДТП в Мексике пострадали 11 французских туристов 05:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 08:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами

Текст: Светлана Батова

На 19 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с закусками и полезными мелочами. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

На МЦК проведут масштабное обновление навигации

По данным сайта, там будут продаваться закуски, напитки и товары повседневного спроса (нелекарственные аптечные товары, предметы личной гигиены). Всего установят более 40 автоматов.

Аукцион на право размещения автоматов пройдет в апреле.

Напомним, в столичном метрополитене вендинговые аппараты размещают с прошлого года.

На МЦК они появятся на следующих станциях:

На станциях МЦК откроют магазины и рестораны

- Деловой Центр (пересадка на станцию метро "Международная");
- ЗИЛ;
- Автозаводская (пересадка на одноименную станцию метро);
- Дубровка (пересадка на одноименную станцию метро);
- Угрешская;
- Андроновка;
- Соколиная Гора;
- Измайлово (пересадка на станцию метро "Партизанская");
- Локомотив (пересадка на станцию метро "Черкизовская");
- Бульвар Рокоссовского (пересадка на одноименную станцию метро);
- Владыкино (пересадка на одноименную станцию метро);
- Окружная;
- Лихоборы;
- Коптево;
- Балтийская (пересадка на станцию метро "Войковская");
- Стрешнево;
- Панфиловская (пересадка на станцию метро "Октябрьское Поле");
- Зорге;
- Шелепиха.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель
Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля
На Украине найден мертвым фигурировавший в деле о Boeing летчик АТО
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском