На станциях МЦК поставят автоматы с бутербродами

На 19 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с закусками и полезными мелочами. Об этом сообщает портал мэра Москвы.
По данным сайта, там будут продаваться закуски, напитки и товары повседневного спроса (нелекарственные аптечные товары, предметы личной гигиены). Всего установят более 40 автоматов.
Аукцион на право размещения автоматов пройдет в апреле.
Напомним, в столичном метрополитене вендинговые аппараты размещают с прошлого года.
На МЦК они появятся на следующих станциях:
- Деловой Центр (пересадка на станцию метро "Международная");
- ЗИЛ;
- Автозаводская (пересадка на одноименную станцию метро);
- Дубровка (пересадка на одноименную станцию метро);
- Угрешская;
- Андроновка;
- Соколиная Гора;
- Измайлово (пересадка на станцию метро "Партизанская");
- Локомотив (пересадка на станцию метро "Черкизовская");
- Бульвар Рокоссовского (пересадка на одноименную станцию метро);
- Владыкино (пересадка на одноименную станцию метро);
- Окружная;
- Лихоборы;
- Коптево;
- Балтийская (пересадка на станцию метро "Войковская");
- Стрешнево;
- Панфиловская (пересадка на станцию метро "Октябрьское Поле");
- Зорге;
- Шелепиха.