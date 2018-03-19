Путин набрал в Москве в 1,6 раза больше голосов, чем в 2012 году

Владимир Путин после обработки 99,92 процента протоколов в Москве набрал на выборах президента 70,88 процента голосов. Всего за него проголосовало в столице более 3,2 миллиона человек, что в 1,6 раза больше, чем на выборах 2012 года. В абсолютных цифрах Путин собрал на 1,2 миллиона голосов больше результатов предыдущих выборов.

Об этом рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. "Явка составила 59,95 процента, превысив показатель прошлых президентских выборов 2012 года почти на 2 процента или 300 тысяч голосов, - отметил он. - Всего на избирательные участки в столице пришли более 4,5 миллиона человек".

Голоса москвичей за других кандидатов распределились следующим образом: Павел Грудинин набрал 12,47 процента, Владимир Жириновский завоевал 4,70 процента голосов, за Ксению Собчак отдали голоса 4,08 процента избирателей, за Бориса Титова - 1,56 процента, за Григория Явлинского 3,17 процента, за Сергея Бабурина 0,96 процента и за Максима Сурайкина 0,72 процента.

В абсолютных цифрах занявший второе место Павел Грудинин получил более 563 тысяч голосов, Владимир Жириновский более 212 тысяч голосов, остальные кандидаты не смогли преодолеть планку в 200 тысяч голосов.