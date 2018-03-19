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19.03.2018 10:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин набрал в Москве в 1,6 раза больше голосов, чем в 2012 году

Текст: Александр Мелешенко

Владимир Путин после обработки 99,92 процента протоколов в Москве набрал на выборах президента 70,88 процента голосов. Всего за него проголосовало в столице более 3,2 миллиона человек, что в 1,6 раза больше, чем на выборах 2012 года. В абсолютных цифрах Путин собрал на 1,2 миллиона голосов больше результатов предыдущих выборов.

Фото: Александр Пирагис/ РИА Новости
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Об этом рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. "Явка составила 59,95 процента, превысив показатель прошлых президентских выборов 2012 года почти на 2 процента или 300 тысяч голосов, - отметил он. - Всего на избирательные участки в столице пришли более 4,5 миллиона человек".

Голоса москвичей за других кандидатов распределились следующим образом: Павел Грудинин набрал 12,47 процента, Владимир Жириновский завоевал 4,70 процента голосов, за Ксению Собчак отдали голоса 4,08 процента избирателей, за Бориса Титова - 1,56 процента, за Григория Явлинского 3,17 процента, за Сергея Бабурина 0,96 процента и за Максима Сурайкина 0,72 процента.

В абсолютных цифрах занявший второе место Павел Грудинин получил более 563 тысяч голосов, Владимир Жириновский более 212 тысяч голосов, остальные кандидаты не смогли преодолеть планку в 200 тысяч голосов.

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